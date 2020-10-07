Заявление украинского нардепа Ильи Кивы о том, что в Нагорном Карабахе продолжается тысячелетнее противостояние христиан и мусульман возмутило посольство Азербайджана на Украине. Заявление диппредставительства было опубликовано в Facebook 7 октября

Нагорный Карабах: Есть ли вариант невоенного, дипломатического решения конфликта? © REUTERS, Defence Ministry of Azerbaijan/Handout via REUTERS Илья Кива записал свое видеообращение в спортивном зале на фоне боксерских мешков. Нардеп утверждает, что сегодняшняя война между Турцией и Арменией — это не война за тетрриторию, а противостояние двух религий.

«И наша задача сегодня, христиан, православных, сплотиться и оказать помощь нашим братьям и сестрам во Христе… Мы не должны позволить осквернять наши православные святыни», — сказал депутат.

В обращении к спикеру ВР Дмитрию Разумкову азербайджанские дипломаты напомнили слова президента Владимира Зеленского о том, что Украина поддерживает позицию Азербайджана, но не может быть и речи о поддержке Украиной какой-либо сторон карабахского конфликта.

«Считаем, что такие "громкие высказывания" И. Кивы, оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям разной веры, которые проживают в мире и согласии также и в многонациональной и многоконфессиональной Украине». — говорится в сообщении.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.