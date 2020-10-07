«Абромавичюс - одиозная фигура. Когда его первый раз поймали за руку, он должен был уходить, изображая из себя честную девушку», — рассказал собеседник издания.
Политолог напомнил, что Абромавичюс на посту министра экономики лоббировал интересы литовской фирмы (Baltic Ground Services), которая контролировала 40% рынка авиатоплива Украины.
«У нас каждый второй, кто идет во власть, — из "грантоедов" или "соросят". Квалифицированные кадры есть, но их папки с личными делами не лежат на столах руководителей государства. "Грантоедская" и "соросятская" нечисть все так же лезет изо всех дыр», — сказал Павел Рудяков.
Президент Владимир Зеленский своим указом от 6 октября уволил Айвараса Абромавичюса с должности гендиректора «Укроборонпрома», которую тот занимал с 30 августа 2019 года.