Украинская власть наполовину состоит из так называемых соросят и грантоедов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, комментируя увольнение Владимиром Зеленским главы «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса

«Абромавичюс - одиозная фигура. Когда его первый раз поймали за руку, он должен был уходить, изображая из себя честную девушку», — рассказал собеседник издания.

Павел Рудяков: Зеленский поставил жирную точку в Минских соглашениях © РИА Новости, Нина Зотина Ground Services), которая контролировала 40% рынка авиатоплива Украины.

«У нас каждый второй, кто идет во власть, — из "грантоедов" или "соросят". Квалифицированные кадры есть, но их папки с личными делами не лежат на столах руководителей государства. "Грантоедская" и "соросятская" нечисть все так же лезет изо всех дыр», — сказал Павел Рудяков.

Президент Владимир Зеленский своим указом от 6 октября уволил Айвараса Абромавичюса с должности гендиректора «Укроборонпрома», которую тот занимал с 30 августа 2019 года.