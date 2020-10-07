Литва без транзита грузов из Белоруссии может лишиться четверти всего бизнеса, связанного с грузоперевозками и логистикой. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в комментарии Sputnik Беларусь

Эксперт сказал, как простые литовцы ощутят на себе потерю белорусского транзита © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Государственного таможенного комитета призвал белорусских грузоотправителей использовать отечественные логистические центры вместо услуг компаний из сопредельных стран.

Эксперт отметил, что именно для Литвы белорусский транзит имеет критическое значение в ее транспортно-логистической отрасли, приведя в пример Латвию и Эстонию, где уже произошла катастрофа в транзите из-за решения Москвы переориентировать свой грузопоток на порты северо-западных регионов.

По его словам, латвийская железная дорога сейчас находится на грани признания себя банкротом, а порты Латвии квартал за кварталом обновляют рекорды падения своих показателей.

«Последние несколько лет благоприятные показатели демонстрировала только литовская транспортная отрасль — литовская железная дорога и клайпедский порт, потому что белорусские грузы никуда не уходили. Теперь ситуация уже начала меняться. Уже есть перебои с транзитом литовских грузов через Беларусь фурами», — сказал Носович.

В случае прекращения белорусского транзита проблемы возникнут конкретно у Клайпедского порта, обеспечивающего 6-7% литовского ВВП и 58 тысяч рабочих мест: это будет означать кризис в третьем по численности городе Литвы, что чревато даже политической дестабилизацией, добавил специалист.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.