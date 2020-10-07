Президентом Национальной академии наук Украины (НАН) стал вице-президент академии и директор Института теоретической физики Анатолий Загородний. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба НАН

Украинский химик, которому «бог открыл истинный возраст Земли», может возглавить НАН Борис Патон, который возглавлял НАН с 1962 года.

На пост президента НАН претендовал и 78-летний директор Института коллоидной химии и химии воды Владислав Гончарук, который заявил, что Земле лишь 15 тысяч лет. По его словам, эту информацию он получил от бога.

Рассматривались также кандидатуры главы Совета Нацбанка Богдана Данилишина, 77-летнего директора Института биохимии Сергея Комисаренко и 70-летнего экс-вице-премьера Владимира Семиноженко.