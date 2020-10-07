Своим преемником 69-летнего Загороднего видел скончавшийся 19 августа этого года выдающийся советский ученый Борис Патон, который возглавлял НАН с 1962 года.
На пост президента НАН претендовал и 78-летний директор Института коллоидной химии и химии воды Владислав Гончарук, который заявил, что Земле лишь 15 тысяч лет. По его словам, эту информацию он получил от бога.
Рассматривались также кандидатуры главы Совета Нацбанка Богдана Данилишина, 77-летнего директора Института биохимии Сергея Комисаренко и 70-летнего экс-вице-премьера Владимира Семиноженко.