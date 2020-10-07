Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что включение белорусского президента Александра Лукашенко в санкционный список ЕС означало бы отказ от диалога с Минском – лишь отговорка. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в комментарии РИА Новости

Суздальцев объяснил, сколько денег нужно Лукашенко для стабилизации экономики © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Эксперт отметил, что 1996 года белорусское руководство было под персональными санкциями, но это не мешало Лукашенко встречаться с первыми лицами государств, участвовать в Минском процессе и выезжать за границу.

По его мнению, в Европе опасаются, что в случае отстранения Лукашенко от власти новым лидером Белоруссии может стать пророссийский политик.

«Все понимают, что Лукашенко обманывал Россию, обещая ей интеграцию, а оказалось, что интеграции у нас никакой нет….Лукашенко не признал ни Абхазию, ни Южную Осетию, он не признает возвращение Крыма в состав России, поэтому для Запада он ценный человек. Игра будет продолжена. Они не исключают, что Лукашенко, когда он ослабел, будет искать контакты с Западом. И не исключено, что так и будет. Поэтому его выводят из игры, выводят из-под санкций, его сохраняют», — подчеркнул Суздальцев.

Что касается Светланы Тихановской, добавил политолог, то она не получает от Запада никакой поддержки, кроме публичной.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.