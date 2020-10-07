«После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется. Компания продолжает работать на удаленке. Лишний раз убедился в правильности этого решения», — написал он.
Анатолий Чубайс посоветовал всем носить маски и перчатки и беречь здоровье.
За минувшие сутки в России подтвердилось 11 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала пандемии выявили 1,248 миллиона заболевших.