Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13.00 3 октября
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13.00 3 октября
«После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется.  Компания продолжает работать на удаленке. Лишний раз убедился в правильности этого решения», — написал он.

Анатолий Чубайс посоветовал всем носить маски и перчатки  и беречь здоровье.

За минувшие сутки в России подтвердилось 11 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала пандемии выявили 1,248 миллиона заболевших.

 