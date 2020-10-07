Тест на коронавирус главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса оказался положительным. Об этом Чубайс 7 октября сообщил на своей странице в Facebook

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13.00 3 октября Анатолий Чубайс посоветовал всем носить маски и перчатки и беречь здоровье. За минувшие сутки в России подтвердилось 11 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала пандемии выявили 1,248 миллиона заболевших.