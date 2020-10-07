По его словам, сторонникам Зеленского не на кого опереться, и у них нет силового ресурса, поэтому команда президента старается получить контроль над антикоррупционным органами.
«У них нет другого выхода, кроме как взять под контроль САП и НАБУ, иначе у них не будет ресурса, чтобы хотя бы удерживать власть. Сейчас их еще ослабят местные выборы. Думаю, они не хотят выходить из-под контроля Запада, они хотят часть полномочий взять в свои руки, не дразня хозяина», — рассказал Павел Рудяков.
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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий покинул свой пост в августе. В сентябре Верховная Рада назначила членов комиссии для избрания специализированного антикоррупционного прокурора.
В понедельник, 5 октября, три депутата Европарламента направили главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии письмо с угрозами лишить безвиза нардепов, назначивших комиссию по избранию главы САП при «непрозрачных» обстоятельствах.