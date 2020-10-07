О предвыборных программах партий Госдумы Российской Федерации 2-го созыва в связи с проблемой воссоединения соотечественников на постсоветском пространстве рассказывает 7 октября в своей статье для сайта Украина.ру Станислав Смагин

В 90-е годы лидер «Российского общенародного союза», депутат Государственной Думы Сергей Бабурин рассматривал различные варианты русского воссоединения.

Его политсила проводила масштабное исследование возможности объединить соотечественников, изучая юридические детали и опрашивая широкую аудиторию. В 1994 году прошло расширенное заседание правления РОС, посвященное крымской ситуации. Помимо самих партийцев, в нем участвовали активисты русских организаций Украины и представители украинского посольства.

В 1995 году РОС была принята программа по выработке новых типов и моделей интеграции на территории СНГ. Оптимальной формой нового государства был признан Российский Союз, федеративное объединение суверенных республик и самоопределяющихся территорий путем договорного воссоединения.

Бабурин на пресс-конференции уточнял: «Это не будет Советский Союз. Это будет великая страна без каких-либо конфедеративных основ».

Подробнее про предлагавшиеся варианты интеграции можно прочитать в статье автора Украина.ру Станислава Смагина.