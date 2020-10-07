Оппозиционный Telegram-канал Nexta, модератор которого Степан Путило живет в Польше, координировал действия протестующих во время массовых беспорядков в Белоруссии.
«Наш сотрудник вежливо попросил их удалить сворованный материал из-за нарушения авторского права. Не прошло и часа — нашему сотруднику с незнакомых номеров стали приходить угрозы и оскорбления от анонимов. Цэ Европа 2.0», — написала Симоньян.
После выборов главы государства, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80% голосов, в Белоруссии вспыхнули протесты. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву.
Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.