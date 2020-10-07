Telegram-канал Nexta опубликовал в соцсетях видеозапись стычек протестующих в Минске, сделанную оператором российского агентства Ruptly, под собственными вотермарками. Об этом 7 октября в своем Telegram-канале сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян

«Было очень жутко»: звездные сестры-близнецы, поддержавшие Лукашенко, заявили о травле и угрозах © Из личного архива сестер Груздевых Степан Путило живет в Польше, координировал действия протестующих во время массовых беспорядков в Белоруссии.

«Наш сотрудник вежливо попросил их удалить сворованный материал из-за нарушения авторского права. Не прошло и часа — нашему сотруднику с незнакомых номеров стали приходить угрозы и оскорбления от анонимов. Цэ Европа 2.0», — написала Симоньян.

После выборов главы государства, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80% голосов, в Белоруссии вспыхнули протесты. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.