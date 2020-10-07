У Азербайджана и России нет проблем в переговорах по решению карабахской проблемы. Об этом в интервью телеканалу CNN-Turk заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев

Турецкий гамбит. Чем жертвует Анкара ради победы Азербайджана над Арменией в Нагорном Карабахе © REUTERS, Press office of Armenian Defense Ministry/PAN Photo/Handout

«Это очень важный фактор. У нас нет проблем с Россией ни в двустороннем формате, ни в формате Минской группы ОБСЕ. Позиция Россия в данном вопросе достаточно ответственная», — сказал азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев отметил также официальную позицию Ирана, признавшего Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Довольны в Баку и точкой зрения на конфликт в Закавказье и Соединенных Штатов — сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

«У меня не было личных контактов с президентом США Дональдом Трампом в этот период, но официальные лица США высказали свою позицию по данному вопросу. В то же время Трамп также высказал свое мнение. Считаю, что оно было достаточно логичным. Наши двусторонние отношения с США успешно развиваются, мы сотрудничаем в различных сферах. И конечно, Вашингтон как супердержава высказывает свою позицию, и мы довольны позицией США», — заявил Алиев.

Ранее Трамп заявил, что у Вашингтона хорошие отношения со странами региона и конфликт в Карабахе нужно остановить.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.