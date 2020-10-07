Занявший кресло главы МВД Киргизии Курсан Асанов заявил, что власти страны в 2019 году требовали от него ликвидировать Алмазбека Атамбаева при задержании во время событий в Кой-Таше. Об этом он рассказал в интервью Sputnik 7 октября

«У меня в поставленной властями задаче был один "недостаток": я совершил "ошибку" — задержал Атамбаева живым. Этим все сказано. Больше ничего не хочу говорить», — сказал он.

Победная поступь революции забуксовала. Оппозиция в Киргизии начала дробиться © AP, Vladimir Voronin Курсан Асанов был уволен в августе 2019 года с формулировкой «за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия».

В МВД заявили, что во время штурма дома и задержания Алмазбека Атамбаева он игнорировал требования министра и принимал самовольные решения, не имея на это права.

После захвата протестующими «Белого дома» он был освобожден и стал исполнять обязанности министра внутренних дел Киргизии.