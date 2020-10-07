«У меня в поставленной властями задаче был один "недостаток": я совершил "ошибку" — задержал Атамбаева живым. Этим все сказано. Больше ничего не хочу говорить», — сказал он.
Замглавы МВД Курсан Асанов был уволен в августе 2019 года с формулировкой «за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия».
В МВД заявили, что во время штурма дома и задержания Алмазбека Атамбаева он игнорировал требования министра и принимал самовольные решения, не имея на это права.
После захвата протестующими «Белого дома» он был освобожден и стал исполнять обязанности министра внутренних дел Киргизии.