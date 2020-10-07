Концерты состоятся в конце октября-начале ноября в Хмельницком, Черновцах, Житомире и Ивано-Франковске. Макаревич выступит перед украинской публикой в составе джазового проекта Yo5.
Согласно размещенной на сайте concert.ua афише, знакомство с творчеством известного рок-музыканта обойдется дороже всего жителям Ивано-Франковска, там цена билета начинается от 990 гривен (2735 рублей).
«Ребята, несмотря на все перипетии с пандемиями, мы все таки к вам едем», — обратился к своим фанатам на Украине народный артист РФ.
Ранее Макаревич неоднократно выступал с критикой результатов референдума в Крыму, когда 96% крымчан и 95% севастопольцев высказались за вхождение в состав России. Он также провел ряд благотворительных концертов на Украине, игнорируя народные республики Донецка и Луганска.
Тем временем на Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом, за 6 октября заболели рекордные 4753 человека. Наибольший прирост зафиксирован в Харькове, власти связывают это с прошедшим там на минувших выходных концертом певицы Оли Поляковой, на котором было большое скопление людей и полное игнорирование мер безопасности.