Российский музыкант, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич анонсировал серию концертов в западных городах Украины. Соответствующее видео было на днях размещено в YouTube

Макаревичу не дали спеть в поддержку белорусской оппозиции © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Согласно размещенной на сайте concert.ua афише, знакомство с творчеством известного рок-музыканта обойдется дороже всего жителям Ивано-Франковска, там цена билета начинается от 990 гривен (2735 рублей).

«Ребята, несмотря на все перипетии с пандемиями, мы все таки к вам едем», — обратился к своим фанатам на Украине народный артист РФ.

Ранее Макаревич неоднократно выступал с критикой результатов референдума в Крыму, когда 96% крымчан и 95% севастопольцев высказались за вхождение в состав России. Он также провел ряд благотворительных концертов на Украине, игнорируя народные республики Донецка и Луганска.

Тем временем на Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом, за 6 октября заболели рекордные 4753 человека. Наибольший прирост зафиксирован в Харькове, власти связывают это с прошедшим там на минувших выходных концертом певицы Оли Поляковой, на котором было большое скопление людей и полное игнорирование мер безопасности.