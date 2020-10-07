В 1995 году, накануне выборов в Государственную Думу Российской Федерации II созыва, разные политсилы активно комментировали проблемы Крыма, русской диаспоры за рубежом, в целом ситуацию, сложившуюся после заключения Беловежских соглашений. О полемике тех дней вспоминает в своей статье автор издания Украина.ру Станислав Смагин

Тревогу из-за разделения русского народа, искренне либо ради привлечения внимания к своей программе, высказывали все участники политического процесса.

Партия Владимира Жириновского выступала одновременно за «воссоздание единого Российского государства в границах СССР 1977 года без деления по национальному признаку», «укрепление союза с Украиной и Белоруссией» и «начало переговоров с Киевом о возвращении Крыма».

«Меморандум Вощанова». Как Ельцин напугал Украину и Казахстан © РИА Новости, Александр Макаров | Перейти в фотобанк

Например, на одном из партийных съездов, на базе которого состоялся «Всемирный конгресс славянских православных и христианских народов», в частности, было принято решение избрать Жириновского «общеславянским президентом».

Некоторые партии выступали с более резкими и существенными заявлениями по проблеме интеграции на постсоветском пространстве, но и их инициативы не встречали значительной поддержки.

О громких декларациях и реальных достижениях Думы второго созыва – в статье Станислава Смагина «Что 25 лет назад говорили избирателям о Крыме, Украине и русских в СНГ Зюганов, Жириновский и Черномырдин».