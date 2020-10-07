Тревогу из-за разделения русского народа, искренне либо ради привлечения внимания к своей программе, высказывали все участники политического процесса.
Партия Владимира Жириновского выступала одновременно за «воссоздание единого Российского государства в границах СССР 1977 года без деления по национальному признаку», «укрепление союза с Украиной и Белоруссией» и «начало переговоров с Киевом о возвращении Крыма».
Но при этом политсила Жириновского уже тогда заявляла о себе как «партия-праздник», и некоторые ее инициативы сложно было воспринимать всерьез.
Например, на одном из партийных съездов, на базе которого состоялся «Всемирный конгресс славянских православных и христианских народов», в частности, было принято решение избрать Жириновского «общеславянским президентом».
Некоторые партии выступали с более резкими и существенными заявлениями по проблеме интеграции на постсоветском пространстве, но и их инициативы не встречали значительной поддержки.
О громких декларациях и реальных достижениях Думы второго созыва – в статье Станислава Смагина «Что 25 лет назад говорили избирателям о Крыме, Украине и русских в СНГ Зюганов, Жириновский и Черномырдин».