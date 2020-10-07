Бывший кандидат в президенты Белоруссии, глава оппозиционного Координационного совета Светлана Тихановская объявлена в розыск в Российской Федерации. Об этом 7 октября сообщает RT со ссылкой на данные МВД России

В базе данных разыскиваемых лиц МВД о Тихановской появилась информация: дата и место рождения, национальность. В качестве основания для розыска указано уголовное дело, однако номер статьи пока не конкретизирован.

Молодежь, женщины и пенсионеры. Чем продиктован социальный состав белорусских протестов © t.me/radiosvaboda Светлана Тихановская по данным ЦИК Белоруссии набрала на выборах в августе 10% голосов, тогда как действующий глава государства Александр Лукашенко — более 80%.

Результаты голосования оппозиция сочла сфабрикованными. В стране начались массовые уличные протесты, которые разгонялись силовыми методами.

Через несколько дней после выборов Тихановская уехала в Литву, объяснив это соображениями безопасности. Уже в Европе глава оппозиции создала Координационный совет, который должен был передать ей власть от Лукашенко.

По факту создания КС в Белоруссии было заведено уголовное дело, многие члены Совета находятся в тюрьме, идет следствие.

Тихановская продолжает жить в Литве, местные власти оказали ей поддержку и в качестве подарка даже предоставили штаб-квартиру, где экс-кандидат в президенты сможет работать.

В Европе также обсуждался вопрос об официальном признании Тихановской президентом Белоруссии.