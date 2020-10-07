Депутат парламента Киргизии (Жогорку Кенеша) Наталья Никитенко 7 октября в видеообращении рассказала о том, в каком плачевном состоянии находится власть республики, и призвала народных избранников вернуться на работу

«Уважаемые депутаты, страна стоит на грани кризиса, точка невозврата пройдена. Уже начинаются столкновения. Если Жогорку Кенеш киргизской республики не соберется сегодня, то не сможет обеспечить легитимный переход в поле законности и остановить беспредел», — сказала она.

По ее словам, парламенту необходимо срочно собраться на заседание сегодня, работать вечером, ночью, до утра — сколько потребуется — для того, чтобы избрать легитимно спикера Жогорку Кенеша, состав и структуру правительства.

Из ее слов следует, что собрать необходимое количество депутатов для принятия решения не получается, так как они не выходят на связь.

«Это необходимо сделать срочно. Обращаюсь к вам, уважаемые коллеги. Сейчас с вами связываются, выйдите на связь. Необходимо приехать и провести заседание Жогорку Кенеша», — подчеркнула политик.

Напомним, вторые сутки в Киргизии наблюдается безвластие, чиновники прежнего правительства массово подавали в отставку, освободившиеся места спешно занимали все желающие.

Появились несколько координационных советов, которые обещают вернуть Киргизию в правовое поле, но пока у них это не выходит.

Легитимной властью остается только парламент шестого созыва, однако депутаты не могут собрать необходимый кворум для принятия решений.

На этом фоне распространились грабежи и попытки рейдерских захватов — как предприятий, так и госорганов.