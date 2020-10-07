«Уважаемые депутаты, страна стоит на грани кризиса, точка невозврата пройдена. Уже начинаются столкновения. Если Жогорку Кенеш киргизской республики не соберется сегодня, то не сможет обеспечить легитимный переход в поле законности и остановить беспредел», — сказала она.
По ее словам, парламенту необходимо срочно собраться на заседание сегодня, работать вечером, ночью, до утра — сколько потребуется — для того, чтобы избрать легитимно спикера Жогорку Кенеша, состав и структуру правительства.
Из ее слов следует, что собрать необходимое количество депутатов для принятия решения не получается, так как они не выходят на связь.
«Это необходимо сделать срочно. Обращаюсь к вам, уважаемые коллеги. Сейчас с вами связываются, выйдите на связь. Необходимо приехать и провести заседание Жогорку Кенеша», — подчеркнула политик.
Напомним, вторые сутки в Киргизии наблюдается безвластие, чиновники прежнего правительства массово подавали в отставку, освободившиеся места спешно занимали все желающие.
Появились несколько координационных советов, которые обещают вернуть Киргизию в правовое поле, но пока у них это не выходит.
Легитимной властью остается только парламент шестого созыва, однако депутаты не могут собрать необходимый кворум для принятия решений.
На этом фоне распространились грабежи и попытки рейдерских захватов — как предприятий, так и госорганов.