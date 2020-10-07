«Уважаемые депутаты, страна стоит на грани кризиса, точка невозврата пройдена. Уже начинаются столкновения. Если Жогорку Кенеш киргизской республики не соберется сегодня, то не сможет обеспечить легитимный переход в поле законности и остановить беспредел», — сказала она.

По ее словам, парламенту необходимо срочно собраться на заседание сегодня, работать вечером, ночью, до утра — сколько потребуется — для того, чтобы избрать легитимно спикера Жогорку Кенеша, состав и структуру правительства.

Из ее слов следует, что собрать необходимое количество депутатов для принятия решения не получается, так как они не выходят на связь.

«Это необходимо сделать срочно.  Обращаюсь к вам,  уважаемые коллеги. Сейчас с вами связываются, выйдите на связь. Необходимо приехать и провести заседание Жогорку Кенеша», — подчеркнула политик.

Напомним, вторые сутки в Киргизии наблюдается безвластие, чиновники прежнего правительства массово подавали в отставку, освободившиеся места спешно занимали все желающие.

Появились несколько координационных советов, которые обещают вернуть Киргизию в правовое поле, но пока у них это не выходит.

Легитимной властью остается только парламент шестого созыва, однако депутаты не могут собрать необходимый кворум для принятия решений.

На этом фоне распространились грабежи и попытки рейдерских захватов — как предприятий, так и госорганов. 