Свое детство Леонид Ярмольник провел во Львове, где его часто притесняли и били по национальному признаку, об этом актер неоднократно рассказывал на телевидении. Украинский музыкант Гарик Кричевский назвал подобные заявления враньем в интервью «112.ua» 7 октября

Многих поклонников Ярмольника поверг в шок его рассказ о том, как нацистски настроенные жители Львова «порвали на березах» чернокожего студента. Кричевский поставил под сомнение подобные факты.

«Может, он (Ярмольник — ред.) бухнул. Это придумывали еще со времен Советского Союза. Этот стереотип присутствовал. И сейчас я удивляюсь, когда мне задают эти вопросы: а можно поехать во Львов, ведь я не знаю украинского, там нормально все будет?», — прокомментировал Кричевский.

Известный певец рассказал о женщинах, возрасте и мечте гастролировать по Украине © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Несмотря на заверения Кричевского, националисты на Западной Украине регулярно попадают в скандалы из-за своих радикальных взглядов. На днях кандидат в депутаты одного из райсоветов Тернополя Василий Ивасечко у себя в соцсетях призвал «уничтожать москалей, жидов и негров».