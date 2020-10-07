Многих поклонников Ярмольника поверг в шок его рассказ о том, как нацистски настроенные жители Львова «порвали на березах» чернокожего студента. Кричевский поставил под сомнение подобные факты.
«Может, он (Ярмольник — ред.) бухнул. Это придумывали еще со времен Советского Союза. Этот стереотип присутствовал. И сейчас я удивляюсь, когда мне задают эти вопросы: а можно поехать во Львов, ведь я не знаю украинского, там нормально все будет?», — прокомментировал Кричевский.
По словам музыканта, в его родном Львове всегда говорили на русском языке, да и он сам почти не знает украинского. При этом певец поделился информацией о том, что в свое время мечтал покинуть СССР, но при этом не был диссидентом, потому что понимал возможные последствия.
Несмотря на заверения Кричевского, националисты на Западной Украине регулярно попадают в скандалы из-за своих радикальных взглядов. На днях кандидат в депутаты одного из райсоветов Тернополя Василий Ивасечко у себя в соцсетях призвал «уничтожать москалей, жидов и негров».