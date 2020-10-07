Обстрелы столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта вынудили покинуть свои дома до 40% жителей города. Об этом 7 октября сообщил вице-мэр Степанакерта Сурен Тамразян, передает РИА Новости

Турецкий гамбит. Чем жертвует Анкара ради победы Азербайджана над Арменией в Нагорном Карабахе © REUTERS, Press office of Armenian Defense Ministry/PAN Photo/Handout

В то же время в город прибывают беженцы из районов, где идут бои между Армией обороны НКР с вооруженными силами Азербайджана. Точное количество людей, приехавших в Степанакерт, вице-мэр не назвал.

«Тридцать-сорок процентов уехали… В основном выехали больные, пожилые люди, дети. Мы располагаем информацией, что 50-60% по-прежнему в городе», — рассказал Тамразян.

Эскалация конфликта в Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.