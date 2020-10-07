До начала активных боевых действий в столице НКР проживали более 55 тысяч человек.
В то же время в город прибывают беженцы из районов, где идут бои между Армией обороны НКР с вооруженными силами Азербайджана. Точное количество людей, приехавших в Степанакерт, вице-мэр не назвал.
«Тридцать-сорок процентов уехали… В основном выехали больные, пожилые люди, дети. Мы располагаем информацией, что 50-60% по-прежнему в городе», — рассказал Тамразян.
Эскалация конфликта в Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.