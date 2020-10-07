Добкин, руководивший в то время территориальной обороной, заявил, что Янукович в разгар Майдана просил автоматы, возможно, в шутку, но это показалось ему странным, поскольку существующую власть тогда и так поддерживали «беркутовцы».

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© РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«Я готов был умереть рядом с Януковичем… Он не меня предал, а людей, которые верили в него до последнего… При этих долбоконях, которые сейчас правят, он точно стал бы Че Геварой. Он выбрал себе жизнь, но не получил бессмертия», рассказал политик.

Добкин предположил, что если бы Янукович отказался уезжать и погиб на месте событий, сейчас на Украине носили бы футболки с его изображением и слагали о нем легенды. Кроме Че Гевары, он сравнил его и с Сальвадором Альенде.

По словам Добкина, теперь «Янукович уже не главный персонаж», и он не хотел бы с ним встречаться.