Бывший депутат Верховной Рады, экс-член Партии регионов и экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью Дмитрию Гордону 6 октября прокомментировал побег Виктора Януковича из Украины в 2014 году и сравнил его с латиноамериканскими политическими деятелями

Добкин, руководивший в то время территориальной обороной, заявил, что Янукович в разгар Майдана просил автоматы, возможно, в шутку, но это показалось ему странным, поскольку существующую власть тогда и так поддерживали «беркутовцы». Ищенко объяснил, почему Янукович не попросил у Путина резерв силовиков, в отличие от Лукашенко © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«Я готов был умереть рядом с Януковичем… Он не меня предал, а людей, которые верили в него до последнего… При этих долбоконях, которые сейчас правят, он точно стал бы Че Геварой. Он выбрал себе жизнь, но не получил бессмертия», – рассказал политик.

Добкин предположил, что если бы Янукович отказался уезжать и погиб на месте событий, сейчас на Украине носили бы футболки с его изображением и слагали о нем легенды. Кроме Че Гевары, он сравнил его и с Сальвадором Альенде.

По словам Добкина, теперь «Янукович уже не главный персонаж», и он не хотел бы с ним встречаться.