«Сегодня тех, кто выйдет с мыслью грабить народ, надо жестко ломать… У кого сегодня дурные мысли, если будут выходить и грабить народ, они пожалеют», — цитирует агентство вице-мэра Бишкека Азиза Алымкулова.
По его словам, в каждом районе киргизской столицы созданы дружины, которые будут помогать милиции защищать горожан.
Чиновник также, чтобы патрульная милиция задерживала автомобили, которые ездят по столице без госномеров, и помещала на штрафстоянку.
Вторые сутки в Киргизии безвластие, чиновники прежнего правительства массово подавали в отставку, освободившиеся места спешно занимали все желающие.
Появились несколько координационных советов, которые обещают вернуть Киргизию в правовое поле, но пока у них это не выходит.
Легитимной властью остается только парламент шестого созыва, однако депутаты не могут собрать необходимый кворум для принятия решений.
На том фоне распространились грабежи и попытки рейдерских захватов — как предприятий, так и госорганов.