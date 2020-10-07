На фоне безвластия и беспорядков в Киргизии попытки вернуть страну в правовое поле предпринимаются, но пока они безрезультатны, сообщает информагентство 24.kg 7 октября

«Сегодня тех, кто выйдет с мыслью грабить народ, надо жестко ломать… У кого сегодня дурные мысли, если будут выходить и грабить народ, они пожалеют», — цитирует агентство вице-мэра Бишкека Азиза Алымкулова.

Чиновник также, чтобы патрульная милиция задерживала автомобили, которые ездят по столице без госномеров, и помещала на штрафстоянку.

Вторые сутки в Киргизии безвластие, чиновники прежнего правительства массово подавали в отставку, освободившиеся места спешно занимали все желающие.

Победная поступь революции забуксовала. Оппозиция в Киргизии начала дробиться © AP, Vladimir Voronin

Легитимной властью остается только парламент шестого созыва, однако депутаты не могут собрать необходимый кворум для принятия решений.

На том фоне распространились грабежи и попытки рейдерских захватов — как предприятий, так и госорганов.