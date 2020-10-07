Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сказал, что решил не подвергать риску человеческие жизни и не отдавал команду применить силу против тех, кто ворвался в «Белый дом», сообщает Sputnik Кыргызстан 7 октября

«В те дни также поступали настоятельные предложения по силовому подавлению протестующих. Я категорически не принял их. Это привело бы к столкновениям. Именно поэтому я не стал подписывать указ о введении чрезвычайного положения. В эти дни мы воочию убедились в том, насколько опасно делить народ», — сказал Жээнбеков.

Президент уточнил, что часть граждан хотела выйти на улицы в его поддержку, но он попросил это не делать в целях безопасности. При этом глава государства поблагодарил молодежь, своими силами охранявшую порядок на улицах минувшей ночью.

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После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов. За последние двое суток в Бишкеке три раза сменились «мэры». На данный момент известно, что кабинет главы столицы занял Алмаз Бакетаев.

Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.