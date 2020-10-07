Киевский режим в 2014 году запретил предприятию космической отрасли Украины сотрудничать с РФ, что привело потере большей части заказов и его практически полной остановке.
Кулик утверждает, что «у КБ "Южное" не прекращается взаимодействие с русскими, только идет оно теперь через Минск».
Он опубликовал ссылку на статью белорусского издания «Витебский курьер» о сотрудничестве Белоруссии с украинским КБ «Южное», пописав ее «Русские заходят в КБ "Южное" через Лукашенко».
«Вероятно, что Беларуси отведена роль посредника для получения украинских технологий и передачи их российской стороне», — говорится в публикации издания.
По словам Кулика, события в Белоруссии сейчас ставят под вопрос стратегическое сотрудничество между Киевом и Минском в сферах, где применимы технологии двойного назначения.
«Как минимум, такая активность со стороны стратегического предприятия — КБ "Южное" не может не интересовать СБУ, разведку и руководство страны, которая имеет военный конфликт с Россией на Донбассе», — написал Кулик
Маловероятно, что СБУ оставит КБ «Южное» в покое. В таком случае предприятие ждет потеря оставшихся заказов и окончательное уничтожение.