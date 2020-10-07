Политолог Виталий Кулик заявил, что Служба безопасности Украины должна остановить сотрудничество КБ «Южное» с Белоруссией, поскольку у Минска тесные связи с Москвой. Об этом Кулик написал на своей странице в Facebook 6 октября

Космическое поглощение. Днепровский «Южмаш» могут присоединить к КБ «Южное» © yuzhmash.com

Кулик утверждает, что «у КБ "Южное" не прекращается взаимодействие с русскими, только идет оно теперь через Минск».

Он опубликовал ссылку на статью белорусского издания «Витебский курьер» о сотрудничестве Белоруссии с украинским КБ «Южное», пописав ее «Русские заходят в КБ "Южное" через Лукашенко».

«Вероятно, что Беларуси отведена роль посредника для получения украинских технологий и передачи их российской стороне», — говорится в публикации издания.

Работники КБ «Южное» протестуют против рейдерского захвата предприятия © РИА Новости, Олег Урусов | Перейти в фотобанк

«Как минимум, такая активность со стороны стратегического предприятия — КБ "Южное" не может не интересовать СБУ, разведку и руководство страны, которая имеет военный конфликт с Россией на Донбассе», — написал Кулик

Маловероятно, что СБУ оставит КБ «Южное» в покое. В таком случае предприятие ждет потеря оставшихся заказов и окончательное уничтожение.