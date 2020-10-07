Бывший депутат Верховной Рады, экс-член Партии регионов и экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью Дмитрию Гордону 6 октября поделился своим мнением о ситуации в Белоруссии после президентских выборов

Удар по опоре Лукашенко. Белорусская оппозиция сосредоточилась на силовиках © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк прокомментировал экс-депутат жесткое подавление протестных акций в Белоруссии.

«Те, кто прыгает, молодые и хорошие, где будут через 3-4 года, если не будет Лукашенко? В Польше, в Прибалтике, в России? Какое у них право, если они не будут жить в этой стране, кидаться на власть, которая обеспечивает тех, кто не может уехать?» – добавил он.

По мнению Добкина, Лукашенко выиграл выборы, но при голосовании захотел получить в процентном отношении «больше, чем царь».

Также он заявил, что оба Майдана отбросили Украину на годы назад.