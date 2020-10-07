«Слава батьке Лукашенко: давил, давит и пусть дальше давит… Дебилов хватает и среди тех, кто бьется о власть, и среди тех, кто ее защищает», – прокомментировал экс-депутат жесткое подавление протестных акций в Белоруссии.
«Те, кто прыгает, молодые и хорошие, где будут через 3-4 года, если не будет Лукашенко? В Польше, в Прибалтике, в России? Какое у них право, если они не будут жить в этой стране, кидаться на власть, которая обеспечивает тех, кто не может уехать?» – добавил он.
По мнению Добкина, Лукашенко выиграл выборы, но при голосовании захотел получить в процентном отношении «больше, чем царь».
Также он заявил, что оба Майдана отбросили Украину на годы назад.