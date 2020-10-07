В среду, 7 октября, в порту Одессы пришвартовался британский эсминец HMS Dragon D35, пишет местное издание «Думская»

HMS Dragon D35 — эсминец противовоздушной обороны в составе Королевских ВМС. От всех прочих кораблей британского флота его отличает изображение национального символа Уэльса — красного дракона — на обоих бортах в носовой части.

До прибытия в украинский порт, HMS Dragon D35 участвовал в международной миссии по патрулированию в Средиземном море. Экс-командующий войсками США в Европе рассказал, что Украина должна сделать с Одессой © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

В июле в акватории Черного моря прошли совместные маневры Украины и стран НАТО. Тогда у берегов Одессы можно было наблюдать сразу несколько военных кораблей Североатлантического альянса, в том числе из Испании, Румынии, Турции и других стран.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не против, если Великобритания построит свою военную базу на Украине. Ранее в ходе маневров в сентябре этого года британские десантники вместе с украинскими отработали десантирование на территории Николаевской области. Комментарий этого события в Twitter Министерства обороны Великобритании тогда вызвал скандал: в тексте сообщения было сказано, что британцы десантировались на заднем дворе Россиии.