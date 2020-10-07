Оба края Северного морского пути фактически оказались под контролем Запада в результате ошибочных внешнеполитических решений и уступок со стороны Москвы. Об этом рассказал известный российский политолог Евгений Сатановский в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»

Яков Кедми рассказал, как американцы сели в лужу, пытаясь догнать Россию в Арктике © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

В частности, пояснил эксперт, первой такой ошибкой стало «соглашение Шеварднадзе-Бейкера», подписанное в Вашингтоне 1 июня 1990 года, по которому СССР отдавал американцам российскую часть акватории Берингова моря площадью свыше 88 тыс. квадратных километров.

Вторым ошибочным решением он считает ратификацию российско-норвежского договора о разграничении морских пространств, который передавал Норвегии часть шельфа Баренцева моря общей площадью 80 тыс. квадратных километров.

«Сектор в северных морях около Шпицбергена подарили Норвегии. Черт его знает, зачем. Второй раз после Шеварднадзе, который на другом конце Севморпути американцам такой же подарок сделал в Беринговом море», — констатировал Сатановский.

По его мнению, эти соглашения должны быть денонсированы, чтобы защитить Северный морской путь от западного влияния и восстановить настоящие морские границы России до уступок зарубежным партнерам.

Политолог добавил, что РФ нуждается в денонсации Беловежского соглашения, подписание которого разделило Советский Союз и переместило оборонные рубежи России до границ с Украиной, Прибалтикой и другими бывшими советскими республиками.