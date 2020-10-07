После массовых беспорядков 5-6 октября парламент Киргизии оказался расколот на две части, ни одна из них не смогла собрать достаточного количества депутатов для легитимного принятия решений.
«Сейчас не время делить власть. У меня есть информация, что некоторые политические силы, чтобы совершить контрреволюцию, раздают оружие. Тут не одна сила. Не буду сейчас называть имена, когда получу полную информацию, все обнародую», — подчеркнул Жапаров.
5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.
Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
Массовые беспорядки вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.