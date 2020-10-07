Из-за сильных ливней в Киеве началось подтопление метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора в Facebook 7 октября

Бактериологи обнаружили шокирующие находки в киевском метро © Украина.ру/Стрингер

Кроме того, из-за дождя часть города осталась без света. По данным ведомства, перебои с подачей электричества наблюдаются в районе метро «Политехнический институт». Также нет света у жителей микрорайона Отрадный в Соломенском районе.

В Киевавтодоре указали, что власти ожидали непогоду и перед началом дождя гидрослужбы прибыли на места возможного затопления, а коммунальщики заблаговременно прочистили стоки в каждом районе Киева.

Ранее на Украине было объявлено штормовое предупреждение. Сообщалось, что на страну надвигаются сильные ветра, местами пройдет дождь с грозами.