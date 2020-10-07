Отмечается, что подтопления были зафиксированы в районе станции метро «Черниговская», у станции «Левобережной», в тоннеле на улице Телиги, а также на улице Брожка.
Кроме того, из-за дождя часть города осталась без света. По данным ведомства, перебои с подачей электричества наблюдаются в районе метро «Политехнический институт». Также нет света у жителей микрорайона Отрадный в Соломенском районе.
В Киевавтодоре указали, что власти ожидали непогоду и перед началом дождя гидрослужбы прибыли на места возможного затопления, а коммунальщики заблаговременно прочистили стоки в каждом районе Киева.
Ранее на Украине было объявлено штормовое предупреждение. Сообщалось, что на страну надвигаются сильные ветра, местами пройдет дождь с грозами.