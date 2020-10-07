Президент России Владимир Путин негативно воспринял попытку журналиста Андрея Ванденко выяснить подробности семейной жизни главы государства в ходе интервью, видео которого опубликовал ТАСС

Отвечая на вопрос о том, кто является авторитетом для его внуков, Путин рассказал, что одного из них его дочка начала «учить жизни», после чего Ванденко перебил президента и спросил «Это которая?».

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Ванденко: Ой, кхм-кхм…

Путин: Зря Вы хрюкаете, потому что…

Ванденко: Не хрюкаю, а покашливаю.

«Тем более. Покашливать нечего. Вы же не живёте моей жизнью, и Вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далёк от этого, он этого просто не замечает», — подчеркнул глава государства.

После этого он рассказал, что внук спрашивал маму, почему он должен делать так, как она, и получил от нее ответ «потому что я старше».

«Он говорит: нет, дедушка Вова старше. Так что в известной степени, наверное, тоже для них пока, пока, во всяком случае, являюсь таким авторитетом», — рассказал Путин.