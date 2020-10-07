Чемпион мира по версии WBO International в легком весе Денис Беринчик обнародовал свое решение баллотироваться в депутаты Киевского областного совета от партии УДАР Виталия Кличко, сообщение об этом появилось на странице партии в Facebook 7 октября

«Звездный пендель»: известные украинские боксеры сцепились в церкви © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

В июне нынешнего года Беринчик подвергся критике за высказывание о принадлежности Крыма. Спортсмен констатировал, что Украина может считать полуостров своим, но российский триколор на карте и КПП на границе свидетельствуют об обратном.

Беринчик не первый украинский боксер, решивший сменить ринг на кресло политика, 23 сентября Вячеслав Узелков заявил, что будет баллотироваться в мэры Винницы.

Ранее стало известно, что в Киевский городской совет выдвинут еще один украинский спортсмен — бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский.

С 2014 года мэром столицы Украины является экс-боксер Виталий Кличко. Согласно опросам, он является главным претендентом на выборах столичного градоначальника 25 октября этого года.