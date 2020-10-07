Беринчику 32 года, он является серебряным призером чемпионата мира 2011 года в Баку и Олимпийских игр-2012 в Лондоне. Боксер идет пятым номером в списке кандидатов от партии в областной совет.
В июне нынешнего года Беринчик подвергся критике за высказывание о принадлежности Крыма. Спортсмен констатировал, что Украина может считать полуостров своим, но российский триколор на карте и КПП на границе свидетельствуют об обратном.
Беринчик не первый украинский боксер, решивший сменить ринг на кресло политика, 23 сентября Вячеслав Узелков заявил, что будет баллотироваться в мэры Винницы.
Ранее стало известно, что в Киевский городской совет выдвинут еще один украинский спортсмен — бывший вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский.
С 2014 года мэром столицы Украины является экс-боксер Виталий Кличко. Согласно опросам, он является главным претендентом на выборах столичного градоначальника 25 октября этого года.