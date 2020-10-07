«Забастовка началась по нескольким причинам: не было нормального руководителя, шахты перестали приносить прибыль, запасы руды были исчерпаны. Кроме этого, в последнее время была очень низкая заработная плата: у мужчин 12-13 тыс. грн (около 33 тыс. руб. — ред.), у женщин — 7 тыс. грн (19 тыс. руб. — ред.) и ниже», — объяснил представитель профсоюза.
Он сообщил, что зарплату уже частично повысили, «но ее уровень за сентябрь очень скуден, так как не заплатили за простой протестующим шахтерам».
Шахтеры Кривого Рога спустились на подземную стачку 3 сентября. В начале октября большинство бастующих горняков поднялись на поверхность.
Сообщалось, что у многих рабочих начались проблемы со здоровьем. Кроме того, участники протеста жаловались на давление со стороны начальства.