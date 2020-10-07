Под землей на шахте «Октябрьская» Криворожского железорудного комбината продолжают бастовать 22 человека, в том числе 2 женщины. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Кривого Рога Юрий Самойлов в комментарии «Громадському радио», передает Gordon.ua 7 октября

«Забастовка началась по нескольким причинам: не было нормального руководителя, шахты перестали приносить прибыль, запасы руды были исчерпаны. Кроме этого, в последнее время была очень низкая заработная плата: у мужчин 12-13 тыс. грн (около 33 тыс. руб. — ред.), у женщин — 7 тыс. грн (19 тыс. руб. — ред.) и ниже», — объяснил представитель профсоюза.

Он сообщил, что зарплату уже частично повысили, «но ее уровень за сентябрь очень скуден, так как не заплатили за простой протестующим шахтерам».

Шахтёры против олигархов. Подземная забастовка на родине Зеленского © Facebook, Сергей Каплин

Сообщалось, что у многих рабочих начались проблемы со здоровьем. Кроме того, участники протеста жаловались на давление со стороны начальства.