Матч с французами должен состоятся в среду, 7 октября, в Париже на арене «Стад де Франс», однако незадолго до поединка украинская сборная столкнулась с большими кадровыми проблемами. Так из-за подтвержденного коронавируса из строя выбыли голкиперы Андрей Лунин и Юрий Панькив, которые были изолированы уже в столице Франции. В составе команды остался единственный здоровый вратарь — Георгий Бущан.
Если повторный тест на COVID-19 у Бущана окажется положительным, то защищать ворота Украины придется 45-летнему Шовковскому, который в последний раз выходил на поле в официальном матче в 2016 году. На счету бывшего голкипера «Динамо» 92 матча за сборную, первый из которых он сыграл еще в 1994 году. С 2018 года Шовковский помогает Андрею Шевченко в национальной команде.