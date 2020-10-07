Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, бывший голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский включен в качестве запасного вратаря на матч против действующих чемпионов мира сборной Франции. Об этом говорится в сообщении на сайте Украинской ассоциации футбола

Футболист Шовковский идет на местные выборы вместе с Кличко © commons.wikimedia.org, Aleksandr Osipov Андрей Лунин и Юрий Панькив, которые были изолированы уже в столице Франции. В составе команды остался единственный здоровый вратарь — Георгий Бущан.

Если повторный тест на COVID-19 у Бущана окажется положительным, то защищать ворота Украины придется 45-летнему Шовковскому, который в последний раз выходил на поле в официальном матче в 2016 году. На счету бывшего голкипера «Динамо» 92 матча за сборную, первый из которых он сыграл еще в 1994 году. С 2018 года Шовковский помогает Андрею Шевченко в национальной команде.