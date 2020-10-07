Из-за того, что украинский истеблишмент проводит дискриминацию русскоязычного населения страны, в ДНР/ЛНР лишили украинский язык статуса государственного. Об этом рассказал известный украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Наш»

Карасев объяснил, почему конфликт в Донбассе нельзя заморозить больше, чем сейчас

Эксперт пояснил, что это решение восставшего Донбасса было вполне предсказуемо, и его можно воспринимать как зеркальный ответ на решение Украины принять закон о языке и закон об образовании.

«После этого там сразу будет зеркальная реакция: «Хорошо, вы украинизируете тут, вы в какой-то степени дискриминируете русский язык или обучение на русском языке, вот вам ответка». Это тоже надо понимать», — отметил Карасев.

Политолог добавил, что когда украинские депутаты хотят на этих законах сделать себе победу в мажоритарном округе и прославить себя, они должны понимать, как их слова отзовутся.