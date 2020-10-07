Ранее парламент Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного. Как отметили в парламенте, «применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации».
Эксперт пояснил, что это решение восставшего Донбасса было вполне предсказуемо, и его можно воспринимать как зеркальный ответ на решение Украины принять закон о языке и закон об образовании.
«После этого там сразу будет зеркальная реакция: «Хорошо, вы украинизируете тут, вы в какой-то степени дискриминируете русский язык или обучение на русском языке, вот вам ответка». Это тоже надо понимать», — отметил Карасев.
Политолог добавил, что когда украинские депутаты хотят на этих законах сделать себе победу в мажоритарном округе и прославить себя, они должны понимать, как их слова отзовутся.