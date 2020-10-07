«Учреждения здравоохранения, которые рассматривались как "второстепенные", были временно закрыты или в них уменьшили количество персонала. Тубкабинеты превратили в пункты тестирования на COVID-19, а медработников перевели для лечения COVID-19, поэтому предоставлять противотуберкулезную помощь было некому», — рассказала Елена Труш, менеджер MSF по вопросам медицинской деятельности.
В сообщении организации говорится, что выявлен недостаток транспортных средств в Житомирской области, что тоже повлияло на уровень оказания медицинской помощи туберкулезным больным.
При этом число регистрируемых случаев туберкулеза на Украине значительно сократилось, отметили в MSF. Так, в первом квартале 2020 года туберкулез диагностировали у 1900 украинцев в месяц, в тот же период 2021 года регистрируется по 1200 случаев.
Специалисты организации «Врачи без границ» связывают это со снижением числа обследуемых и призывают Украину принять меры.
В MSF заявили, что если государство не восстановит полноценную профилактику и лечение то вслед за пандемией коронавируса в стране может начаться вспышка туберкулеза, причем заразиться им по оценкам медиков, могут 6 миллионов человек.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек, примерно 1,5 из них — умирают.