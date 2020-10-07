Разрыв между правящей партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой – За жизнь» сократился до 3,9 процентных пункта, свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг", представленные на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» 6 октября

Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» на выборах в Верховную Раду снизился на 0,8 процентных пункта, до 25,9%, по сравнению с августом. Рейтинг «Оппоплатформы», напротив, вырос на 0,7 п. п. до 22%.

Есть ли жизнь после местных выборов? Украина отвечает по-своему © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Остальные партии не проходят 5%-ный барьер. При этом 4,3% опрошенных готовы поддержать партию «Сила и честь», 4,1% – «Радикальную партию» Ляшко. Партию «Голос» поддержали 1,6% респондентов.

Опрос проводился 20-29 сентября среди 3014 респондентов, методом личного интервью по месту проживания респондента. Стандартная погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.