России по примеру Китая следует поддерживать контакты с каждой из противоборствующих сторон в Киргизии. Об этом руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин сказал в интервью изданию Украина.ру

Сегодня Киргизия является вассальным государством России - Грозин © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По данным эксперта, Бишкек уже должен Китаю 43% своего внешнего долга, поэтому Пекин никак не реагирует на события в Киргизии, потому что знает, что, кто бы ни пришел во власть, долг все равно останется.

Та же ситуация, по мнению Грозина, и у России, так как кроме трудовым мигрантам из Киргизии ехать некуда.

Ранее в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган Киргизии прошли проправительственные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Остальные не преодолели 7%-й барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — «Социал-демократы Кыргызстана» — возглавляет сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Сейитбек Атамбаев. Протестующие требовали провести повторное голосование. Они ворвались в здание Белого дома, затем они освободили Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности и экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева из колонии.

Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра. В результате столкновений с силовиками, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.