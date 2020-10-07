Пандемия коронавируса и закрытые границы привели к тому, что оппозиции в Киргизии удалось рекрутировать большое число недовольных граждан. Об этом замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин сказал в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев сказал, что нужно сделать РФ, если она считает, что протесты в Киргизии устроили США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ранее в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган Киргизии прошли проправительственные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Остальные не преодолели 7%-й барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — «Социал-демократы Кыргызстана» — возглавляет сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Сейитбек Атамбаев. Протестующие требовали провести повторное голосование. Они ворвались в здание Белого дома, затем они освободили Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности и экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева из колонии.

Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра. В результате столкновений с силовиками, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.