До середины октября туркменистанцев, застрявших в зарубежных странах из-за пандемии коронавируса, вывезут на родину из Азербайджана, Казахстана, Украины и России, передает издание Hronika.tm

Согласно данным издания, 7 октября рейс «Туркменских авиалиний» вывезет туркменистанцев из России.

На 10 октября запланирован эвакуационный рейс из Украины. Рейс T53276 вылетит в 18:30 по местному времени из киевского аэропорта «Борисполь».

В первой декаде октября граждан Туркменистана вывезут паромом из Азербайджана через порт Алят в Туркменбаши. В этот же срок туркменистанцев вывезут из Казахстана на автобусе через пункт пропуска «Темирбаба-Гарабогаз».

Ранее сообщалось, что самолеты «Туркменских авиалиний» должны вывезти туркменистанцев из Минска и Мюнхена. Уточняется, что попасть на рейс можно будет только при наличии справки об отсутствии COVID-19.

Между тем сайты посольств Туркменистана в Белоруссии и Германии об эвакуационных рейсах не сообщили.

Отмечается, что по прибытии в Туркменистан гражданам необходимо пройти двухнедельный карантин в палаточном лагере.