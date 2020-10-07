В Комитете избирателей Украины рассказали о том, что 8 октября депутаты Черниговского городского совета предлагали местным жителям участие в программе энергосбережения, а в качестве подарка предлагали взять современные лампочки.
«На электролампочках размещен логотип политической партии "За будущее", указано имя кандидата, есть фото — Валерия Макова и размещена надпись: "Ваш представитель по микрорайону от команды Антона Полякова "За будущее Чернигова"», — рассказали в КИУ.
Примечательно, что совмещенное изображение членов партии и контура лампочки создает ощущение, что вокруг голов потенциальных депутатов образовался лик святого.
К слову, это не первый факт подкупа избирателей, зафиксированный в Черниговской области и в целом на Украине.
Один из последних случаев произошел в городе Бахмач 3 сентября. У одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации обнаружили деньги и списки избирателей, свидетельствовавшие о скупке голосов в пользу одной из политических сил.
По фактам нарушений избирательного законодательство уже заведено почти 200 уголовных дел, местные выборы запланированы на 25 октября.