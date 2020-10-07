Наблюдатели Комитета избирателей Украины (КИУ) сообщили о фактах подкупа избирателей в городе Чернигов, где по их данным от имени одного из кандидатов раздают электролампочки. Информация опубликована на странице КИУ в Facebook 7 октября

В Комитете избирателей Украины рассказали о том, что 8 октября депутаты Черниговского городского совета предлагали местным жителям участие в программе энергосбережения, а в качестве подарка предлагали взять современные лампочки.

«На электролампочках размещен логотип политической партии "За будущее", указано имя кандидата, есть фото — Валерия Макова и размещена надпись: "Ваш представитель по микрорайону от команды Антона Полякова "За будущее Чернигова"», — рассказали в КИУ.

Примечательно, что совмещенное изображение членов партии и контура лампочки создает ощущение, что вокруг голов потенциальных депутатов образовался лик святого.

К слову, это не первый факт подкупа избирателей, зафиксированный в Черниговской области и в целом на Украине.

Полицейские разоблачили «съедобную» схему подкупа избирателей в Луганской области Украины © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

По фактам нарушений избирательного законодательство уже заведено почти 200 уголовных дел, местные выборы запланированы на 25 октября.