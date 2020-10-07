Украинская актриса Анна Саливанчук, ставшая известной после сериала «Сваты», рассказала, что очень тяжело переносит коронавиурс. Об этом сообщает 7 октября Politeka

Звезда «Сватов» заразилась коронавирусом © kinopoisk.ru

Она рассказала, что ей не сразу предоставили квалифицированную медпомощь.

«Как только узнала, позвонила к семейному врачу с вопросом, что делать. Она мне говорит: "Я в отпуске, меня заменяет другой человек". Хорошо, что есть платные клиники, но что делать людям, у которых нет денег? Недавно звонит медсестра моего семейного врача. Я говорю ей, что хотела бы, чтобы кто-то послушал мои легкие. На что мне: "Мы не можем к вам прийти". А для чего тогда семейный врач? Человек может и умереть так», — возмутилась Саливанчук.