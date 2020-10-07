«Температура держится 37,6, два дня было 39,8. Тошнота, ломота, недомогание. Пропали вкусы, запахи, это самое отвратительное. Могла бы хоть шоколадкой себя порадовать, а так всё вкуса бумаги», — пожаловалась актриса.
Она рассказала, что ей не сразу предоставили квалифицированную медпомощь.
«Как только узнала, позвонила к семейному врачу с вопросом, что делать. Она мне говорит: "Я в отпуске, меня заменяет другой человек". Хорошо, что есть платные клиники, но что делать людям, у которых нет денег? Недавно звонит медсестра моего семейного врача. Я говорю ей, что хотела бы, чтобы кто-то послушал мои легкие. На что мне: "Мы не можем к вам прийти". А для чего тогда семейный врач? Человек может и умереть так», — возмутилась Саливанчук.