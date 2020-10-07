Если говорить о геополитических и идеологических предпочтениях Белоруссии, то, к сожалению, прозападно-националистический дрейф неизбежен. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Основа конфедерации Белоруссии и России — идея общерусского единства © vk.com, Всеволод Шимов

«Гражданское общество "окучивают" прозападные НГО, СМИ и движения, и любой белорусский лидер будет вынужден двигаться в фарватере этих тенденций», — считает Шимов.

По его словам, это не будет означать радикального разрыва с Россией, и по крайней мере на первых порах Белоруссия будет пытаться удержаться в рамках многовекторности.

Но если ничего не предпринимать, дрейф Белоруссии прочь от России продолжится, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.