Эксперт посетовал, что в Белоруссии нет влиятельных пророссийских сил, и Россия не предпринимает ничего, чтобы они появились и заявили о себе.
«Гражданское общество "окучивают" прозападные НГО, СМИ и движения, и любой белорусский лидер будет вынужден двигаться в фарватере этих тенденций», — считает Шимов.
По его словам, это не будет означать радикального разрыва с Россией, и по крайней мере на первых порах Белоруссия будет пытаться удержаться в рамках многовекторности.
Но если ничего не предпринимать, дрейф Белоруссии прочь от России продолжится, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.