Фактическая реализация союзного договора не поможет решить политический кризис в Белоруссии, для этого необходим транзит власти. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов заявил в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт сказал, что нужно сделать для мирного транзита власти © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что вопрос заключается лишь в том, насколько к этому готов президент Белоруссии Александр Лукашенко, потому что, по мнению Абзалова, он думает, что сможет «пересидеть» кризис и восстановить свои позиции, как в 2015 году.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.