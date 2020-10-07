«Вряд ли в краткосрочной перспективе речь идет об интенсивных интеграционных процессах, скажем так, полной интеграции… Сейчас для того, чтобы решить проблемы, необходимо обеспечить транзит власти в Белоруссии. Необходимо внести изменения в Конституцию», — сказал он.
Эксперт отметил, что вопрос заключается лишь в том, насколько к этому готов президент Белоруссии Александр Лукашенко, потому что, по мнению Абзалова, он думает, что сможет «пересидеть» кризис и восстановить свои позиции, как в 2015 году.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.