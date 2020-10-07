Теоретически для мирного транзита власти в Белоруссии необходим диалог между властью и полномочными представителями протестующих (в лице того же Координационного совета или какого-то другого органа). Однако сегодня это не представляется возможным. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Основа конфедерации Белоруссии и России — идея общерусского единства © vk.com, Всеволод Шимов Марии Колесниковой (находится под арестом) говорилось о том, что конституцию Белоруссии нужно менять, но не по правилам властей страны.

Эксперт отметил, что власть не идет на диалог и сделала все, чтобы устранить наиболее заметных лидеров оппозиции с политической сцены, поэтому попытки власти провести конституционную реформу и транзит на собственных условиях и без учета мнения протестующих будут восприниматься ими как нелегитимные.

«К делегитимации Лукашенко подключился и Запад, что еще больше сокращает пространство для диалога и компромисса. На данный момент ситуация выглядит патовой», — указал Шимов.

Переговоры при международном посредничестве также выглядят маловероятными, учитывая уровень взаимного недоверия между Россией и Западом, интересы которых в Белоруссии прямо противоположны, добавил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.