Лерос утверждает, что к нему попали записи прослушки СБУ. В аудиоролике якобы политик Денис Комарницкий и его собеседник, имя которого не названо, обсуждают программу «по Дубинскому (нардеп от "Слуги народа" — ред.) и Леросу».
«Может, я его обниму где-то в ресторане. Просто обниму, чтобы он пунцовый стал. Я его могу баллончиком покрасить. Могу зеленкой. Могу его приобнять, зеленочкой облить, сказать: смотрите на этого клоуна», — якобы заявляет Комарницкий.
Далее человек с голосом, похожим на голос Комарницкого, уже в разговоре с якобы Тищенко говорит, что Лерос, после того как «наплел про него столько гадостей», должен заплатить «по нашему закону».
Кроме того, обсуждается возможность «открутить ухо» Леросу, «облить ведром грязи», «принять на взятке обоих» (Лероса и Дубинского. — ред.), либо просто напасть на депутата и заплатить после этого штраф.
Ранее, выступая в Раде 30 сентября, Лерос анонсировал публикацию записей прослушки и призвал Нацполицию расследовать незаконную деятельность Тищенко и Комарницкого, которую, по его словам, они вели при поддержке главы Офиса президента Андрея Ермака.
В конце марта Лерос обнародовал «плёнки Ермака» — записи с прослушкой брата главы Офиса президента, которые дали основания говорить о масштабной коррупции в окружении Владимира Зеленского.