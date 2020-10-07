Депутат Верховной Рады Гео Лерос, исключенный из фракции «Слуга народа», опубликовал вторую часть «пленок Комарницкого» и заявил об угрозах в свой адрес и в адрес депутат Александра Дубинского. Запись он опубликовал на YouTube 6 октября

Лерос утверждает, что к нему попали записи прослушки СБУ. В аудиоролике якобы политик Денис Комарницкий и его собеседник, имя которого не названо, обсуждают программу «по Дубинскому (нардеп от "Слуги народа" — ред.) и Леросу».

«Может, я его обниму где-то в ресторане. Просто обниму, чтобы он пунцовый стал. Я его могу баллончиком покрасить. Могу зеленкой. Могу его приобнять, зеленочкой облить, сказать: смотрите на этого клоуна», — якобы заявляет Комарницкий.

Хитрый депутат, который шантажировал Зеленского. Почему Гео Лерос покинул «Слугу народа» © Facebook, Слуга Народу

Кроме того, обсуждается возможность «открутить ухо» Леросу, «облить ведром грязи», «принять на взятке обоих» (Лероса и Дубинского. — ред.), либо просто напасть на депутата и заплатить после этого штраф.

Ранее, выступая в Раде 30 сентября, Лерос анонсировал публикацию записей прослушки и призвал Нацполицию расследовать незаконную деятельность Тищенко и Комарницкого, которую, по его словам, они вели при поддержке главы Офиса президента Андрея Ермака.

В конце марта Лерос обнародовал «плёнки Ермака» — записи с прослушкой брата главы Офиса президента, которые дали основания говорить о масштабной коррупции в окружении Владимира Зеленского.