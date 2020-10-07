Кризисы в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Киргизии не случайны. Важным фактором усиления напряженности стала пандемия коронавируса и экономический кризис. Об этом рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев 6 октября в комментарии Baltnews

Андрей Суздальцев: В Киргизии произошла не цветная, а цифровая революция © Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что экономика стран постсоветского пространства делится на две части: есть государства, нефтедобывающие и экспортирующие энергоносители, и есть страны, которые выживают за счет поступлений от трудовых мигрантов.

По его словам, экономики всех этих групп стран взаимосвязаны, и пострадали из-за пандемии коронавируса.

«В другой группе, которая занимается экспортом труда, — тоже коронавирус. Соответственно, там произошло снижение возможностей для заработка в странах побогаче. Например, в той же России. И это оказалось трагедией», — отметил Суздальцев.

Политолог считает, что вспыхнувший Нагорно-Карабахский конфликт имеет потенциал к дальнейшему усугублению, поскольку Азербайджан будет стремиться победить.

Новыми очагами напряженности могут стать Казахстан и Таджикистан, которые также пострадали от последствий пандемии и снижения цен на нефть, добавил специалист.