«Сейчас навязывают такое мнение, будто выборы как-то повлияют на легитимность центральной власти. Но каким образом? Местные выборы только зафиксируют расстановку сил. Но повлияет ли это на легитимность власти? Не повлияет, у нас были выборы президента и парламентские выборы. Они дали Зеленскому и компании мандат доверия на пять лет», — заявил политолог.
Региональные выборы назначены на Украине 25 октября 2020 года. Они пройдут на всей территории страны, помимо 18 районов подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.
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