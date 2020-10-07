Региональные выборы на Украине не повлияют на легитимность центральной власти, а просто зафиксируют расстановку сил. Об этом политический эксперт Сергей Слободчук сказал в интервью изданию Украина.ру

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