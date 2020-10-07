«Союзное государство, как оно было задумано, — это новый тип государственного устройства, не совсем конфедерация, так как государства в нём сохраняют свой суверенитет. Это скорее союз государств по типу ЕС, но с несколько большей степенью интеграции. Думаю, что это и есть оптимальный вариант — прочный союз, но без "растворения" Белоруссии в России», — отметил он.
По словам культуролога, для этого у стран должны быть общие парламент, суд, Счетная палата, Совет министров, в который входят главы правительств и ключевые министры, единая валюта, отраслевые органы управления, единая группировка войск и т.д.
Он отметил, что в договоре об СГ предусмотрено даже создание общественных объединений Союзного государства. Киселев не исключил возникновения необходимости создания союзных политических партий или альянсов партий двух стран.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
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