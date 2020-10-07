Союзное государство (СГ) Белоруссии и России - это союз по типу ЕС, но с большей степенью интеграции. Об этом культуролог Сергей Киселев сказал в интервью изданию Украина.ру

Кочетков рассказал, каким должно быть Союзное государство России и Белоруссии © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

По словам культуролога, для этого у стран должны быть общие парламент, суд, Счетная палата, Совет министров, в который входят главы правительств и ключевые министры, единая валюта, отраслевые органы управления, единая группировка войск и т.д.

Он отметил, что в договоре об СГ предусмотрено даже создание общественных объединений Союзного государства. Киселев не исключил возникновения необходимости создания союзных политических партий или альянсов партий двух стран.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.