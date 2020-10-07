Определяющими факторами, которые позволили Касыму-Жомарту Токаеву занять пост главы Казахстана, стали его профессиональные знания и гражданская ответственность. Об этом написал первый президент республики Нурсултан Назарбаев в опубликованной 7 октября статье «Духовное завещание Абая»

Сейчас у Токаева положение хуже, чем было у Медведева при Путине – Серенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Абая Кунанбаева, который считается основоположником начавшегося на рубеже XIX и XX вв. просвещения казахского народа.

Назарбаев рассказал, что долго думал о качествах нового главы государства, перед тем как принять своё решение о добровольном сложении полномочий президента. По его словам, Токаев был примером высокой гражданственности и честного, ответственного служения.

Токаев, добавил экс-президент, хорошо знал свою страну и внешний мир, языки и культуры Востока и Запада, работал в должности заместителя генерального секретаря ООН, защищал интересы Казахстана и позиционировал страну в глобальном политическом процессе.

«Вместе с тем я поверил в его способность находить гармоничный баланс между идеалами национального единства и приверженностью общечеловеческим ценностям», — отметил Назарбаев.

Назарбаев в марте 2019 года объявил об уходе с поста президента Казахстана. Возглавил государство Касым-Жомарт Токаев. Он победил на внеочередных президентских выборах и вступил в должность 12 июня 2019 года. В свою очередь, Назарбаев сохранил посты главы Совета безопасности и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета.