Самый частый лозунг Ивасечко — «уничтожать москалей, жидов и негров». Кандидат уже заявлял о том, что его «начали преследовать» за позицию, но он «никогда не сдастся». Успевает он и учить молодежь, призывая жить по заветам Тараса Шевченко.
Мнения в комментариях под последним постом Ивасечко разделились, одни пишут «Все правильно говоришь, мы поддержим вас!», другие пользователи сети пришли в ужас от идей потенциального депутата.
«Сгинь нацистская падла, чтобы такие как ты горели в вечном огне, развелась нечисть на Украине, которая только грабит под прикрытием вышиванки».
На позиции кандидата в ЦИК пока никак не отреагировали, местные выборы на Украине должны состояться 25 октября.