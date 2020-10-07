Кандидат в депутаты одного из райсоветов Тернополя Василий Ивасечко назвал себя «настоящим бандеровцем» и заполнил свою станицу в Facebook большим количеством нацистских призывов, комментарии под последним его постом продолжают появляться 7 октября

Самый частый лозунг Ивасечко — «уничтожать москалей, жидов и негров». Кандидат уже заявлял о том, что его «начали преследовать» за позицию, но он «никогда не сдастся». Успевает он и учить молодежь, призывая жить по заветам Тараса Шевченко.

Киев: радикалы рисуют нацистскую свастику в Бабьем Яру

«Сгинь нацистская падла, чтобы такие как ты горели в вечном огне, развелась нечисть на Украине, которая только грабит под прикрытием вышиванки».

На позиции кандидата в ЦИК пока никак не отреагировали, местные выборы на Украине должны состояться 25 октября.