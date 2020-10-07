Один из кандидатов в мэры Херсона Кирилл Стремоусов с неизвестной целью ворвался в здание Дома художественного творчества, где шли занятия. Об инциденте заявил в соцсети Facebook херсонский журналист Сергей Осолодкин 6 октября

По словам журналиста, о случившемся рассказал директор государственного дома художественного творчества, который расположен в Херсоне на ул. Суворова, 3, Валерий Высовень.

«Господин Стремоусов, растолкав педагогический состав и детей, ворвался на территорию Дома творчества, учинил дебош, выдвигая непонятно какие требования, чем изрядно напугал как детей, так и их родителей. На место был вызван наряд полиции для реакции на неадекватные действия незваного посетителя», — передает Осолодкин.

Херсон перед выборами: состоится ли реванш «Партии регионов» © city.kherson.ua

По словам журналиста, директор Дома творчества Высовень собирается написать соответствующие заявления в городскую и областную полицию с требованием принять меры к нарушителю спокойствия и обеспечить безопасность на территории детского учреждения.