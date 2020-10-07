В Винницкой области Украины живет гусь, которому больше 32 лет. Об этом 6 октября сообщил местный портал 0432.ua

Самый популярный украинский Гусь нашел свою любовь накануне Дня святого Валентина © Гусь / Facebook

«Присматривает и все время ходит за гусями. Следит, чтобы никто не украл, никто не подходил к ним. Пока все зашли в хлев, и он позади за ними пришел и все, все сидят», — рассказала Миколюк.

По словам ветеринара Александра Болгарского, при правильном уходе и сбалансированном питании, гуси могут жить дольше 30 лет. Однако он в своей практике видел только 25-летнего гуся.

Два года назад в Книгу рекордов страны попал другой старый гусь Гоша, ему был 31 год. В свое время его хозяйку покорили голубые глаза птицы, и она не пустила его на суп. Взамен гусь ходил за женщиной по пятам и охранял ее от посторонних людей. Говорят, даже собаки боялись Гошу.