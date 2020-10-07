«Текущие политические волнения в Беларуси и неопределенности относительно будущего развития ситуации также увеличивают риски для регулярной деятельности нашей дочерней компании ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", в частности, риски нарушений транзита нашего газа по белорусскому участку газопровода "Ямал — Европа"», — сказано в материалах компании.
Газопровод «Ямал — Европа» — транснациональный магистральный экспортный газопровод, который соединяет месторождения в Сибири и потребителей в Европе. Ветка проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии.
Газопроводы и компрессорные станции в Белоруссии находятся под управлением дочернего предприятия «Газпрома» — оператора «Газпромтрансгаз-Беларусь».
Риски, связанные со стабильностью работы белорусской дочки российской газовой компании, могут сказаться на поставках голубого топлива в Европу. Еще одна проблема, которую нужно решить в сложных для Белоруссии обстоятельствах — долги.
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, задолженность Белоруссии перед «Газпромом» составляет чуть меньше 330 миллионов долларов США.
Сейчас прорабатывается предоставление кредита Минску на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца нынешнего года Белоруссия должна получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда и в 2021 — еще 500 миллионов от РФ.
По словам Силуанова, тогда долг перед российской газовой компанией будет полностью погашен.