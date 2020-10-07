Ситуация в Белоруссии, связанная с протестами и нестабильной обстановкой в стране создает риски для транзита российского газа в Европу, говорится в материалах «Газпрома». Об этом сообщает Sputnik-Белоруссия 7 октября

«Текущие политические волнения в Беларуси и неопределенности относительно будущего развития ситуации также увеличивают риски для регулярной деятельности нашей дочерней компании ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", в частности, риски нарушений транзита нашего газа по белорусскому участку газопровода "Ямал — Европа"», — сказано в материалах компании.

«Северный поток – 2»: вице-канцлер и министр экономики ФРГ поддержали достройку газопровода © REUTERS, Hannibal Hanschke

Газопроводы и компрессорные станции в Белоруссии находятся под управлением дочернего предприятия «Газпрома» — оператора «Газпромтрансгаз-Беларусь».

Риски, связанные со стабильностью работы белорусской дочки российской газовой компании, могут сказаться на поставках голубого топлива в Европу. Еще одна проблема, которую нужно решить в сложных для Белоруссии обстоятельствах — долги.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, задолженность Белоруссии перед «Газпромом» составляет чуть меньше 330 миллионов долларов США.

Сейчас прорабатывается предоставление кредита Минску на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца нынешнего года Белоруссия должна получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда и в 2021 — еще 500 миллионов от РФ.

По словам Силуанова, тогда долг перед российской газовой компанией будет полностью погашен.